Direto da fonte

Lula, que está hoje em Tel-Aviv, é presença confirmada no jantar da Câmara Árabe que comemora, dia 25, o Dia Nacional da Comunidade.

Ele foi o primeiro presidente brasileiro a viajar para países árabes, logo no início do mandato, em 2003. E é o primeiro a pisar oficialmente em Israel.

Em toda a história, o único mandatário brasileiro a visitar antes a região foi d. Pedro II.

Tudo azul?

Pois é, a situação econômica da Argentina é péssima, mas Cristina Kirchner não deixa a peteca cair. Coordena festança pelos 200 anos de independência, a 25 de maio.

E a comemoração vai subir o Corcovado. O Cristo Redentor será todo iluminado de azul e branco, as cores nacionais do vizinho. O mesmo ocorrerá com a Torre Eiffel, o Coliseu e o Empire State.

Depois do choque

Braço na tipoia, mas recuperado dos tiros, Mário Bortolotto volta aos palcos como ator. Êxtase, no CCBB, narra o reencontro de amigos que lembram sua juventude numa bebedeira e é recheada de músicas de Elvis Presley.

Traço ilustre

Matias Duville e Maria Bonomi são os primeiros convidados a produzir desenhos com a prensa que foi de Iberê Camargo, em Porto Alegre. No programa Artista Convidado, da Fundação Iberê Camargo. Ele na segunda, ela a partir do dia 27.

Dia de votar

Amanhã é dia de eleição no Clube Harmonia, o mais tradicional de São Paulo.

Detalhes

nem tão pequenos...

Carlo Gancia. Representante da Fórmula Indy no Brasil, ele detém, com seu sócio Willy Herrmann, os direitos nos países de língua portuguesa, incluindo aí - pasmem - Goa (India) e Macau (China). "Ainda não temos nada acertado para essas outras regiões, mas vamos ter", explica. Por que cidades mais cotadas, Salvador e Rio, perderam a corrida para São Paulo? "Salvador não conseguiu recursos e, no Rio, Eduardo Paes começou a negociação e... sumiu", diz Gancia, que só tem elogios para Kassab. "A negociação com a prefeitura foi rápida, profissional e precisa".

Responsabilidade social

A Cosac Naify doou todo seu catálogo infanto-juvenil e adulto - mais de 770 títulos - para a Biblioteca de São Paulo.

Ana Moser vai levantar o Sesc Consolação. Como representante da Atletas Pela Cidadania, confirmou presença na Conferência Nacional do Esporte. Na quinta.

Os Institutos Alpargatas e Camargo Corrêa retomam ainda este mês mutirões para reformas em escolas da Paraíba.O projeto Escola Ideal atua em 274 instituições e já transformou 52 escolas.

Ganhou destino a garrafa de Chivas customizada por Alexander McQueen. Será doada para o Brechó Social.

Nada como uma parceria. Cultura Inglesa e PUC de São Paulo se unem para lançar, amanhã, curso de pós-graduação grátis para professores de inglês da rede pública.

Lírio Cipriani, do Instituto Avon, está de malas prontas. Integra a delegação brasileira na conferência Parceria Global pelo Fim da Violência contra Mulheres. Nos EUA.

O Ipem-SP se mobiliza em campanha para arrecadar uma tonelada de alimentos para o Hospital do Câncer de Barretos. Vão entregar dia 8.

O Lar Escola São Francisco fabrica em sua oficina ortopédica materiais para reabilitação. E decidiu doar parte deles ao Haiti - para onde serão levados por equipe do Hospital Albert Einstein.

As crianças de Cubatão podem comemorar. Começaram as aulas do núcleo de formação esportiva do Instituto Janeth Arcain. Com apoio da Usiminas, via Lei de Incentivo ao Esporte.