Direto da fonet

Foi para Dilma que Guido Mantega abriu sua casa na quarta à noite, em Brasília. Lá jantaram, em uma só mesa, Jorge Gerdau, Luiz Nascimento, Marcelo Odebrecht, Luiz Trabuco, Benjamin Steinbruch, Joesley Batista, Josué Gomes da Silva e Paulo Godoy.

A conversa? Bom... aí é querer saber demais.

Fora de tom

Improvisar, aliás, não é o forte de Dilma. Notou-se uma certa sonolência na plateia de mulheres metalúrgicas, anteontem, no ABC - a ponto de Lula comentar: "Ela está falando mais que mulher cobra."

Fora de tom 2

O mal-estar piorou quando a ministra lançou, do nada, o presidente do sindicato a prefeito de São Bernardo. "Quem sabe o próximo prefeito não será Sérgio Nobre", arriscou.

Está tudo montado, por lá, para Luiz Marinho disputar a reeleição.

Vermelhou

Os cooperados da Unimed Paulistana vão se surpreender. No balanço de 2009, a ser apresentado hoje, o desastre é de R$ 40,39 milhões negativos. Em 2008, era tudo azul.

Vai, vai, não vai

Três panes, três dias seguidos, em três aviões - todos da American Airlines, do Rio para Miami. Uma volta do voo ao Tom Jobim, uma arremetida interrompida e uma parada em São Paulo, por conta de uma luz de alerta.

Coincidência? A empresa garante que sim.

Passo atrás

A repercussão das exigências na campanha salarial levou a Apeoesp a um recuo tático. Sumiram do site os ataques à promoção por mérito e à exigência de pagar dias parados.

Agora só fincam pé nos 34%.

Aliança sem rumo

E o Mercosul, para onde vai? Rubens Barbosa comandou debate sobre o tema, ao lançar seu novo livro anteontem. "Ele é uma das vítimas da partidarização da política externa."

O embaixador, um dos criadores da aliança, deu números ao seu esvaziamento: "Em 98, o Mercosul representava 16% de nosso comércio. Hoje, 9%."

Na ponta dos pés

Bailarina na infância e adolescência, a saudade bateu à porta de Ana Maria Diniz.

A empresária alugou casa, nos Jardins, onde está montando uma academia de dança para pessoas maduras. "Vamos atender a crianças também, nos horários mais livres. Mas a ideia é dar uma opção a quem quer fazer algo menos mecânico, como a musculação", adianta..

Fiscalização

Além da Hora do Planeta, a ser comemorada hoje, a WWF fechou parceria com o BB dentro do seu Programa das Águas.

Todos os empréstimos para crédito rural terão que ter um selo WWF assegurando que o credor não degrada o meio-ambiente no uso da água.

Quem vem

Roberto Klabin, da SOS Mata Atlântica, recebe Marina Silva para um jantar em sua casa, na segunda-feira.

Inferno de Saviano

Roberto Saviano escreveu e a Bertrand Brasil comprou. A editora publica no Brasil o novo livro do autor perseguido pela máfia, La Bellezza e l''Inferno.

Tua juba

Aconteceu algo na declaração do IR. Aumentaram 60% as consultas sobre dúvidas na Receita.

As maiores? Como declarar o financiamento da Minha Casa Minha Vida e do carro novo.

Na frente

Miguel Nicolelis terminou o esperado Freeing Aurora''s Brain e já está cuidando da tradução para o português. Pela Cia. das Letras.

Nicolas Peluffo, diretor geral do Ponta dos Ganchos, promove almoço para Jaume Tàpies, presidente da Relais & Châteaux. No Hotel Fasano, dia 6.

Roberto Duarte e Emiliano Patarra recebem convidados para o lançamento da Orquestra do Theatro São Pedro. Segunda-feira.

A primeira loja brasileira de Diane von Furstenberg abre segunda, no Iguatemi.

Shopping, com SPA? O Cidade Jardim abre o seu, gigante, no dia 6 .

As crianças que forem até a multimarcas Casa da Árvore, hoje, poderão customizar peças de roupas. O evento é parte do lançamento da coleção Outono Inverno da grife infantil Anacaloca.

James Cameron, que está em Manaus para o Fórum Internacional de Sustentabilidade, pega uma canoa hoje para... ver jacarés. Na volta, leva obra de Bia Doria.

A Globo contratou seguranças para evitar o Pânico na cobertura do caso Nardoni. Nada catastrófico, apenas tentativa de evitar os integrantes do programa da Rede TV.