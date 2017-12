Direção de 'Velho Chico' decide exibir últimas cenas de Domingos Montagner

A direção da novela 'Velho Chico' divulgou uma nota na tarde deste sábado, 17, informando que irá exibir normalmente as últimas cenas do personagem Santo, interpretado pelo ator Domingos Montagner, e que o desfecho previamente definido para a trama não será alterado.

Segundo a nota, os diretores da novela montaram uma estratégia para continuar contando a história como estava planejado, sem criar um enredo diferente do previsto para o personagem de Montagner. "Santo dos Anjos estará presente em todas as suas cenas e o seu olhar será visto por todos os que assistem à novela."

Existem cinco capítulos gravados de 'Velho Chico', que devem ir ao ar até a próxima quarta-feira, 21. A novela tem previsão de terminar no dia 30 de setembro, com 180 episódios.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A decisão tomada pelo novelista Benedito Ruy Barbosa, seu neto e colaborador Bruno Luperi, e o diretor Luiz Fernando Carvalho é uma forma de homenagear o ator, que morreu afogado na última quinta-feira, 15, depois de desaparecer nas águas do Rio São Francisco, no município de Canindé de São Francisco, em Sergipe. A cena final com Domingos Montagner foi gravada no mesmo dia do acidente.

O corpo de Montagner foi enterrado na manhã deste sábado, 17, no cemitério da Quarta Parada, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. A cerimônia foi restrita a amigos e familiares do artista. O público, que não foi autorizado a entrar, fez orações do lado de fora.

Leia a íntegra da nota divulgada pela TV Globo:

"Em homenagem ao ator Domingos Montagner e ao grande trabalho realizado por ele na construção de Santo, a direção de Velho Chico montou uma estratégia para continuar contando a história como estava planejado, sem criar uma trama diferente da prevista para o personagem. Santo dos Anjos estará presente em todas as suas cenas e o seu olhar será visto por todos os que assistem à novela."