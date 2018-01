Dior veste Hello Kitty na próxima edição japonesa da 'Vogue'

A edição de junho da revista Vogue japonesa terá como protagonista a gatinha mais famosa do Japão, Hello Kitty, que vestirá roupas desenhadas pela Dior, como foi revelado à agência de notícias Efe por fontes da Condé Nast, editora da revista. A personagem de traços inocentes deixará de lado a sua imagem infantil, pois o costureiro da grife, John Galliano, desenhou para ela uma coleção de vestidos que qualquer mulher adulta poderia usar. Uma das publicitárias da revista, Miho Inomata, disse à Efe que a escolha da Hello Kitty para ser a modelo na edição de junho da Vogue japonesa foi feita quando um diretor francês viu a gatinha no protetor de tela do celular de um dos editores da revista, que visitava Paris, e o encorajou a realizar este número especial. "Nunca a tínhamos usado e neste momento nos demos conta da força que Kitty tem", declarou Inomata, que expressou seu otimismo de que as vendas da Vogue aumentem a partir de 26 de abril, quando esta edição especial chegará às bancas. "Até agora Kitty era apenas uma imagem de crianças e artistas, mas já faz parte do mundo da moda", disse Inomata. John Galliano foi o escolhido para vestir Kitty, pois é um "admirador e colecionador" da pequena gata branca, que no Japão é onipresente.