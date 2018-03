Dior ganha um toque brasileiro Ela foi criada pelo designer Sidney Toledano em 1995 para a Dior, a pedido do presidente da maison francesa, Bernard Arnault. No mesmo ano, por uma das coincidências da moda, foi eternizada por Lady Di que, ao ganhar de presente de Madame Chirac, então primeira-dama da França, passou a usá-la em todas as ocasiões, em várias versões e cores. Ela é Lady Dior. A bolsa ícone da grife, que já teve mais de 500 versões de variados designers do mundo, agora ganha o toque brasileiro.