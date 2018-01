Dior e Givenchy lançam coleção inspirada nos anos 70 A nova coleção masculina das marcas Dior e Givenchy, para a próxima estação, foi inspirada nos estilos musicais do rock e jazz dos anos 70. A coleção foi apresentada em Paris. O francês Hedi Slimane propôs para Dior um look praticamente black, composto por calças pretas, camisas de linha fina, casacos longos, impermeáveis, coletes, jaquetas de pele e sobretudos. Há também sapatos pretos ou brancos com salto e gravatas estreitas e longas até a cintura, como os roqueiros dos anos 70. Slimane brinca com as proporções: os impermeáveis são curtos na frente até deixar o quadril exposto, e nas costas são longos, onde a largura fica clássica, até a panturrilha. Do mesmo modo, a jaqueta e a camisa ficam abaixo da altura dos quadris. As partes brancas são raras, mas contrastam as pretas. Os modelos Dior foram elogiados por Mick Jagger, Elton John, Karl Lagerfeld, Marc Lavoine e Pierre Bergé. O diretor criativo da Givenchy também formulou uma mescla de preto e branco, com algumas partes metálicas. As referências são os músicos de jazz como Louis Armstrong, tido como clássico e elegante.