Diogo Vilela vai interpretar Ary Barroso

"Fiquei fascinado com os detalhes de sua vida e obra", conta Vilela que, depois de uma extensa pesquisa, dá os últimos retoques em Ary - Do Princípio ao Fim, que deverá ser montada no próximo ano.

"São apenas três personagens em cena, além de uma banda, e a história começa quando Ary já está morto", conta o ator, que vai extrapolar o realismo para, a partir das lembranças do músico, rememorar seus grandes feitos, como a criação de Aquarela do Brasil, uma das canções brasileiras mais conhecidas e executadas no mundo. "Apesar de ser uma música elaboradíssima, ele foi erroneamente acusado de nacionalista."