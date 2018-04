Diogo Nogueira se apresenta hoje e amanhã em SP

"É um show divertido, gostoso de ouvir e curtir", conta Diogo, que dividiu a atração em blocos bem definidos. "No primeiro momento, vou mostrar gravações minhas e o tema é o brasileiro, a nossa rotina de matar um leão por dia", conta Diogo. No repertório, as suas ''Tô fazendo a minha parte'', ''Tô te querendo'' e ''Espelho da alma'' dividem espaço com canções de seu primeiro disco ao vivo, como ''Fé em Deus'', ''Lua de um poeta'' e ''Vazio'' (está faltando uma coisa em mim).

"O segundo bloco é uma gafieira animada, para levantar o público", brinca o filho de João Nogueira, que recebe o convidado Carlinhos de Jesus no palco. Sua bagagem de samba de avenida também estará presente. "Como sempre, mantenho a minha homenagem à Portela, escola de coração", conta Diogo. Por três vezes, o artista se sagrou campeão do carnaval do Rio de Janeiro como compositor da escola.

Completam o show seus covers de ''Gostoso Veneno'' (sucesso na voz de Alcione) e ''Malandro é malandro'' e a romântica ''Lama nas ruas'' ( Zeca Pagodinho). "O terceiro bloco é mais romântico, intimista, além de outras surpresas que não vou adiantar", diz Diogo. Depois de São Paulo, o cantor leva o show inaugural em turnê pelo País, com passagens confirmadas no Rio, Salvador e Recife. As informações são do Jornal da Tarde.

Diogo Nogueira - ?Tô fazendo a minha parte?. Citibank Hall: Avenida dos Jamaris, 213. Tel. (011) 2846-6040. Hoje e amanhã, às 22h. Preço: R$ 50 a R$ 120.