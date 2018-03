Dinho, do Capital Inicial, cai do palco e sofre traumatismo

O vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, sofreu traumatismo craniano após cair do palco de um show na noite de sábado, 31, em Pato de Minas (MG). O músico, de 45 anos, sofreu uma queda quando caminhava - de costas - em uma passarela do palco, de três metros de altura, em apresentação no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento. Dinho foi transferido para São Paulo e está internado no Hospital Sírio-Libanês. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o estado de saúde do músico é bom.

O cantor realizou exames de tomografia cerebral e ressonância magnética, que não apontaram nenhum problema, de acordo com informações do Hospital Vera Cruz, de Pato de Minas. Dinho foi transferido em um helicóptero para a capital às 9h deste domingo.

Os primeiros socorros foram feitos pela equipe médica do Parque de Exposições, que o levou para o Hospital Regional que, em seguida, decidiu transferí-lo para o Hospital Vera Cruz. Todos os integrantes da banda já estão em São Paulo e acompanham, junto com os familiares do paciente, a evolução do caso.

Texto atualizado às 17h