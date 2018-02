Dinheiro é religião

O Deus dinheiro está com os dias contados. O Ocidente adora atacar os países cujos Estados são regidos por livros sagrados, porém, se observasse com mais atenção seu próprio umbigo, perceberia que por aqui também se faz o mesmo. Pelo Deus dinheiro e seus complexos rituais e dogmas tudo se faz, tudo se sacrifica, promovendo miséria, ignorância e preconceito tal qual ocorre nos países em que os livros sagrados servem de base para as leis da civilização. O dinheiro, tal qual os dogmas religiosos, não admite questionamento, impõe seu poder sem fornecer explicações nem lógica. O dinheiro é uma religião que hoje em dia não tem mínima contenção na forma de leis ou regras, pode tudo, é a maior forma de autoritarismo nunca antes vista na história humana.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Uma dose de egoísmo preserva as coisas funcionando, pois é necessário centralizar as decisões e administrar a realidade. Excesso de egoísmo inicia a decadência, porque a sua alma perde

o contato com a realidade.

TOURO 21-4 a 20-5

A riqueza é muito mais uma sensação do que um acúmulo de objetos e recursos. Muita gente que é materialmente rica se encontra soterrada por excessos que limitam enquanto gente simples

é rica, porque leve e graciosa.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Fazer o necessário e ajustar-se ao cumprimento das tarefas e obrigações, só essas atitudes constituirão sua verdadeira proteção. Qualquer desvio, apesar de parecer legítimo, trará consigo vulnerabilidade.

CÂNCER 21-6 a 21-7

É só começar a entoar queixas que logo surgirá um enorme coro a lhe fazer companhia e inclusive a competir, pois até parece que as pessoas lutam para ver quem sofre mais, quem sofre melhor. Silencie as queixas.

LEÃO 22-7 a 22-8

As discórdias podem e devem ser superadas, mas a alma precisa dar o atrevido passo na direção do perdão. Quanto maiores foram as ofensas cometidas, mais atrevido será o perdão, porém, mais libertador também será.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando sua alma perceber que as necessidades alheias são também as suas próprias, então compreenderá o valor de prestar serviço e ajudar a todo mundo, em vez de só pensar em si mesma e na satisfação de desejos egoístas.

LIBRA 23-9 a 22-10

O cumprimento de todas as responsabilidades é a única forma de criar um ambiente seguro para seu desenvolvimento e progresso. Hoje em dia isso, não parece ser a nota dominante, mas cá entre nós, é assim que o mundo anda!

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tomar decisões tendo como eixo principal a sexualidade reduziria a inefável riqueza de sua existência humana. A sexualidade é importante, isso não se discute, mas certamente não é ela o motor da evolução humana.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A quantidade de situações inexplicáveis é desafiadora, mas antes de endurecer a sua alma para tornar tudo inaceitável, não se esqueça de que toda aventura pressupõe uma generosa margem de desconhecimento.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Se as tentações não fossem sedutoras, nem mereceriam chamar-se assim. Porém, elas são sedutoras e sempre será mais fácil cair na teia delas do que resistir e continuar com a mente concentrada no que deve ser feito.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Qualquer tentativa de controle será também a manobra que fará você perder toda sua graça. Confie na dinâmica universal, o que hoje parece ser uma adversidade certamente vai mostrar-se diferente após alguns dias.

PEIXES 20-2 a 20-3

A inspiração nunca acontece quando você a busca, mas no momento em que for propício a ela. É necessário que a mente permaneça vigilante, pois a inspiração virá, mas com a mesma velocidade desaparecerá também.