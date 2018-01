Dilma viu a uva do vovô

- Dilma viu a uva. Dilma viu o vovô. Dilma diz que viu o povo, mas não viu.

Dilma viu Maduro, Dilma viu Chávez... Dilma viu o ovo. Mas não viu o novo.

- Por que ela gosta de governos como Cuba, Venezuela, Argentina?

- Porque para ela, no duro, a sociedade é composta de imbecis e de empresários imperialistas. Dilma pensa igual a eles. Ela e a "Cristina botox ".

- Por que ela pensa igual a eles?

- Porque é possuída por uma loucura antiga chamada "revolução socialista" que fracassou no mundo todo. Imagine um automóvel quebrado; em vez de chamar um mecânico, chamam um marceneiro. É isto que estão fazendo. Esta é a causa do desastre atual de economia e da crise política. Para eles, quanto pior, melhor. O problema é que eles é que estão no governo e essas ideias são tiros no pé. Mais uma vez repito o filosofo Baudrillard: "o comunismo hoje desintegrado tornou-se viral, capaz de contaminar o mundo inteiro, não através da ideologia nem do seu modelo de funcionamento, mas através do seu modelo de desfuncionamento e da desestruturação brutal". Por isso, erram tudo, por incompetência. O Governo ataca e quer mudar o Estado para possuí-lo.

- Por quê?

- Para o PT, as instituições não valem nada (burguesas) e têm de ser usadas para o projeto do PT.

- Qual é o Projeto do PT?

- Fundar uma espécie de bolivarianismo tropical e obrigar o povo à obedecer o Estado dominado por eles.

- Que é bolivarianismo?

- É um tipo de governo na Venezuela que controla tudo, que controla ate o papel higiênico e carimba o braço dos fregueses nos supermercados para que eles só comprem uma vez e não voltem, porque há muito pouca mercadoria.

- Por que os petistas não fazem reforma alguma?

- Porque não querem. A reforma da Previdência não existirá pois, segundo o PT, "ela não é necessária", pois "exageram muito sobre sua crise", não havendo nenhum "rombo" no orçamento. Só de 52 bilhões. Por isso, a inflação vai continuar crescendo, pois eles não ligam para a "inflação neoliberal".

- O que é inflação?

- Ahhh... é sinônimo de "carestia".

- Por que o PT ataca tanto os adversários?

- Porque eles têm medo de perder as 100 mil "boquinhas" que conquistaram no Estado. Essa gente não larga o osso. Para isso, topam tudo: calúnias, números mentirosos,. Eles também têm medo que suas roubalheiras sejam investigadas. Vejam o caso do "Petrolão". Perto dele, o "mensalão" é um troco.

- Por quê?

- A Petrobrás foi predada e destruída pela metade porque essa empresa sempre foi vista como "propriedade de uma esquerda psicótica.

- Este roubo foi feito por vagabundos sem moral?

- Não. A Petrobrás foi assaltada pelos próprios diretores para que o dinheiro fosse dividido entre o PT, PP e PMDB, para seus políticos apoiarem o governo Dilma e para novos malfeitos.

- Por que Dilma diz que não viu nada?

- Para negar que viu. Claro que viu. É necessário mentir para o "bem" do povo. Sim. Eles acham que são "mentiras revolucionárias". Aliás, você sabe o que é Pasadena?

- Não...

- É o nome da refinaria da qual Dilma autorizou a compra.

- Por que Dilma assinou a compra da refinaria?

- Ela afirma que não sabia... Mas, como é possível que sendo a presidente do Conselho da Petrobrás tenha autorizado (apenas informada por duas folhas de papel) a compra de uma refinaria por um preço 300 vezes mais caro do que vale?

- Não sei.

- Você compraria uma casa que vale 100 mil reais pelo preço de 1 bilhão e duzentos mil?

- Só eu fosse louco ou mal intencionado.

- Ela comprou. Comprou também pelo desprezo que os comunas têm por "administração" - coisa de empresários burgueses... Ou por pura incompetência...

- Por que a Dilma e PT não mudam de ideia, vendo tantos erros?

- Oh, ingênuo eleitor! Porque a Dilma e PT são sacramentados por Deus e não erram nunca. Quem erra somos nós. Quem discordar é inimigo. E querem se eternizar no poder.

- E por que nós do povo acreditamos nisso?

- Porque acham que Dilma "ama" o povo. Precisam ver como Dilma trata os garçons do Palácio...

- Por que então tantos intelectuais informados vão votar na Dilma mesmo assim?

- Porque acham que o PT ainda tem um grãozinho de romantismo social e também porque temem ser chamados de reacionários, neoliberais. O nome "esquerda" ainda é o ópio dos intelectuais.

- Por que não mudam de ideia?

- Porque essa ideologia é um tumor inoperável em suas cabeças. É espantoso que não vejam o óbvio: a desconstrução do país.

- Por que Dilma e Lula aparecem juntinhos do Collor?

- Porque o Collor pode trazer votos de Alagoas, o estado mais rico de pobres.

- Por que eles querem tanto os votos dos pobres?

- Por que em geral têm "bolsa família". Mas, o que não sabem é que com a volta da carestia.

-Inflação...

- Isso. Com a volta da inflação a graninha do Bolsa Família vai mirrar, sumir, perder o valor. Isso eles não explicam.

- E por que eles dizem que a luta eleitoral é entre ricos e pobres? Pobres do Norte-Nordeste contra os riquinhos do Sudeste e Sul?

- Porque eles falam assim para esconder que a luta é entre pobres analfabetos x pessoas mais sensatas e informadas. Quem sabe disso, não vota nela.

- Mas, afinal o que é o projeto do PT?

- O programa do PT é um plano de guerra. Eles odeiam a democracia (eles sempre usaram a democracia para negá-la depois). Eu me lembro do Partidão. Eles diziam: "apoiaremos a democracia como tática. Depois a gente vê". Dilma também pensa assim: a democracia é um meio, não um fim. Por isso, tem de haver uma cartilha para explicar o programa do PT: Dilma diz que viu o povo, mas não viu. Dilma viu o ovo. Mas não viu o novo.