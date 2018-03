'Dilma tem lutado para resolver problemas'

Roberto Carlos, cantor

Vocês estão trazendo 1,5 mil pessoas do Brasil até aqui. Você não ficou preocupado com a segurança do seu público, ao ouvir as notícias sobre conflitos entre Israel e o Hamas?

Com certeza a gente se preocupa. Mas ouvimos as notícias, e os conflitos estão longe de Jerusalém. E a nossa mensagem é, acima de tudo, uma mensagem de paz e de amor. Claro que tive essa preocupação, como todo mundo. Mas o Dody (empresário) me disse: fica tranquilo, tá tudo muito bem, especialmente em Jerusalém. Não fiz nenhum pedido especial (de segurança). Só minha turma mesmo, até os músicos (risos).

Enquanto você prepara o seu disco de inéditas, Erasmo Carlos já lançou três discos. Você ouviu esses discos? O que achou?

Claro, ouvi todos. São todos ótimos. Mesmo compondo com outros compositores, Erasmo é muito bom (risos). A gente tem várias composições junto no meu disco de inéditas, mas tem outras pessoas também, assim como ele tem nos discos dele. Se esse último disco dele, Sexo, é assanhadinho? É MUITO assanhadinho. Muito bom. Erasmo é craquérrimo.

O que você tem achado do governo da presidente Dilma Rousseff?

Ela tá lutando muito para resolver algumas questões. É uma luta grande, a gente tem de colaborar em tudo que puder, para que ela possa fazer o melhor.