Dilma Rousseff e ABL lamentam morte de Moacyr Scliar

A presidente Dilma Rousseff divulgou nota pela morte do escritor Moacyr Scliar. "Recebi com muito pesar a notícia da morte de Moacyr Scliar, um dos mais respeitados escritores do nosso País", diz a nota, que o descreve como um ícone da literatura gaúcha, brasileira e latino-americana. "É com tristeza que nos despedimos desse mestre da nossa literatura", conclui.

"Além de suas qualidades inegáveis como intelectual, que fizeram dele um autor reconhecido pelo público e crítica, Scliar sempre contribuiu com ações de incentivo à leitura", afirma, em nota, a ministra da Cultura, Ana de Hollanda.

Moacyr Scliar tinha 73 anos e morreu em decorrência de um AVC. Internado desde o dia 11 de janeiro, o escritor teve falência múltipla dos órgãos na madrugada deste domingo, 27. O corpo do escritor está sendo velado neste domingo, na Assembleia Legislativa do Rio Grande de Sul, em Porto Alegre. O sepultamento acontece nesta segunda-feira, 28, às 11h, no Cemitério Israelita de Porto Alegre.

O presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), Marcos Vinicios Vilaça, lamentou a morte do escritor, que ocupava a cadeira 31 desde 2003. Na semana que vem, a instituição realiza a Sessão da Saudade, em que os membros da ABL prestam homenagens e relembrar a vida e obra de Scliar. Ao final do evento, será declarada a vaga aberta, inaugurando o processo sucessório.

O escritor gaúcho ganhou diversos prêmios Jabuti. Em 2009, Manual da Paixão Solitária foi eleito livro do ano. Scliar também ganhou prêmios por Sonhos Tropicais (1993) e A Mulher que Escreveu a Bíblia (2000) na categoria romance e O Olho Enigmático (1988), na categoria contos.