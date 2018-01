Dilma participará de conversa com internautas sobre cultura

Pelo segundo dia consecutivo, a presidente afastada Dilma Rousseff fará bate papo virtual por meio de sua página no Facebook nesta quinta-feira, 19. O tema escolhido para a sessão é cultura, justamente um dos pontos sensíveis do governo interino de Michel Temer. Na quarta, 18, Dilma respondeu perguntas sobre o Bolsa Família. Depois de protestos de artistas e trabalhadores por conta da fusão do Ministério da Cultura com o da Educação, Temer divulgou um áudio para dizer que atendeu a um clamor da sociedade ao reduzir o número de pastas e afirmou que vai quitar débitos atrasados no setor.

"Há um débito, o setor da cultura brasileira, no ministério da Cultura, que está em torno de R$ 220 milhões a R$ 230 milhões”. Temer disse ainda que esse é apenas "um dos débitos existentes com o passado".