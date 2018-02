Dilma lamenta morte do 'artista completo' Jair Rodrigues A presidente Dilma Rousseff lamentou, em nota oficial, a morte do cantor Jair Rodrigues. "É com sentimento de profunda tristeza que recebo a notícia da morte do cantor Jair Rodrigues, na manhã desta quinta-feira, 8 de maio", disse a presidente. "Não há como esquecer o entusiasmo e alegria contagiantes deste artista completo, talentoso e profundamente identificado com o coração do povo brasileiro. Sua interpretação de ''Disparada'', de Geraldo Vandré e Théo Barros, passados quase 40 anos da apresentação, muito me emociona", prossegue Dilma. E encerra: "Quero deixar aqui meus melhores sentimentos e meu carinho de fã à família de Jair Rodrigues".