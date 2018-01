Dilma lamenta morte de Ariano Suassuna A presidente Dilma Rousseff divulgou nota de pesar lamentando a morte do escritor Ariano Suassuna, aos 87 anos, depois de sofrer um AVC. "O Brasil perdeu hoje uma grande referência cultural. Escritor, dramaturgo e poeta, Ariano Suassuna foi capaz de traduzir a alma, a tradição e as contradições nordestinas em livros como Auto da Compadecida e Romance d''A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta. A obra de Suassuna é essencial para a compreensão do Brasil", afirmou a presidente.