Dilma e Campos se encontram no velório de Ariano Suassuna

RECIFE - A presidente Dilma Rousseff e o candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, encontraram-se no velório do escritor Ariano Suassuna, na tarde desta quinta-feira (24), no Recife. A petista chegou ao local às 14h20, acompanhada do governador da Bahia, Jaques Wagner(PT), do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do senador Humberto Costa (PT) e de integrantes da chapa majoritária que vai disputar o governo de Pernambuco contra o candidato de Campos, Paulo Câmara (PSB). O PT apoia o senador Armando Monteiro Neto (PTB).

Dilma e Campos cumprimentaram-se com um aperto de mão tão logo a presidente chegou ao Palácio do Campo das Princesas, onde o corpo de Suassuna foi velado. Ainda durante a presença da presidente, populares que homenageavam Suassuna cantaram o hino do Bloco Lírico Carnavalesco Madeiras do Rosarinho, cujo refrão diz: "nós somos madeira de lei que cupim não rói".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes de sair, por volta das 15h, Dilma trocou algumas palavras com Campos e voltou para Brasília sem falar com a imprensa. O candidato do PSB tampouco falou com os jornalistas antes de seguir para o Cemitério Morada da Paz, que fica na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife, onde o corpo do escritor será enterrado.