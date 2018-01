Dilma anuncia R$ 1,2 bi para setor audiovisual A presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira, 1º, durante o anúncio do programa "Brasil de todas as telas", que o total de R$ 1,2 bilhão disponibilizado para o setor audiovisual brasileiro é o maior volume de recursos já direcionados para a cadeia de produção cinematográfica no País. "Os recursos irão melhorar as condições para a nossa produção audiovisual e serão distribuídos por toda a cadeia, desde a criação dos roteiros até a modernização do parque exibidor", disse Dilma. "Esse programa vem fazer justiça à criatividade do nosso País e transformá-la na base de uma grande indústria nacional", completou.