Dilma anuncia programas na abertura A presença de Dilma Rousseff na abertura da Bienal, hoje à noite, será a ocasião para o anúncio oficial do Programa do Livro Popular, para incentivar a produção de livros a até R$ 10, sobre o qual Galeno Amorim vem falando desde que assumiu a Presidência da Fundação Biblioteca Nacional, no início do ano. Será anunciado ainda o Programa de Internacionalização da Literatura Brasileira, com ações a serem desenvolvidas até 2020. Entre elas, bolsas de tradução, residências de tradutores estrangeiros no Brasil e de autores brasileiros no exterior e calendário de seminários.