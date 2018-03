Dilema faustiano em obra angustiante de John Adams

Ainda estudante, John Adams escreveu uma carta a Leonard Bernstein puxando-lhe as orelhas pela simplicidade tonal da música dos Chichester Psalms. Adams, hoje com 64 anos, bem poderia receber um e-mail ou twitter reclamando da linguagem tonal de sua ópera Doctor Atomic, que chega às lojas este mês em DVD duplo nacional da Sony.

A ópera mostra o dilema faustiano do cientista Robert Oppenheimer em julho de 1945, nos momentos que precederam o primeiro teste com sua então recém-criada bomba atômica (que seria lançada um mês depois em Hiroshima e Nagasaki). O libreto, que usa documentos de época, versos do Bhagavad Gita, de Baudelaire e do poeta americano John Donne, é assinado por Peter Sellars, parceiro antigo em projetos líricos do compositor John Adams. A montagem da Metropolitan Opera House de Nova York, transmitida em cinemas de vários países em 2009 e agora lançada neste DVD duplo, é semelhante à da estreia na Ópera de São Francisco, em 2005. No papel-título do cientista Robert Oppenheimer, o excelente barítono canadense Gerald Finley; como Kitty, sua mulher, a também ótima soprano Sasha Cooke; o jovem cientista Robert Wilson, contrário ao lançamento da bomba no Japão, é vivido por Thomas Glenn. O único personagem ficcional é a babá do filho dos Oppenheimer, "Pasqualita", feita por Meredith Arwady. Coro, Balé e Orquestra do Met são discretamente regidos por Alan Gilbert.

Na aula magna que deu no último dia 21 de maio na Juilliard School, Adams aconselhou os estudantes de música da célebre escola nova-iorquina a desligarem o piloto automático, assumirem riscos, lutarem pelo inesperado e o novo. Mas o novo, no seu caso, fica restrito às temáticas, isto é, são os grandes acontecimentos históricos, políticos, religiosos e ecológicos que dão substância a suas óperas. Ou, em suas próprias palavras: "Complexos psíquicos da consciência americana: comunismo, economia de mercado, política presidencial, terrorismo, racismo". Até porque, com raras exceções na cena lírica dos últimos cem anos - Lulu e Wozzeck, de Alban Berg, por exemplo -, a ópera é um gênero que impõe naturalmente o uso da linguagem tonal. Até mesmo o minimalismo mais rígido de seu início de carreira Adams amacia bastante nesta que, musicalmente, é sua melhor sucedida incursão no gênero que o tornou mundialmente famoso. Em suas três horas de duração, há algumas árias cativantes e, sobretudo, uma escrita sinfônica admirável, que se aproxima da linguagem usada e abusada por Bernstein.

O momento culminante acontece no final do primeiro ato, na ária "Batter my heart, three-person'd God", poema de John Donne. Finley é comovente em sua angústia: "Agita meu coração, Deus de três pessoas (...) te amo ternamente/ e me agradaria ser amado/ mas estou comprometido com teu inimigo". O segundo ato é todo construído na tensão da explosão iminente da bomba. Em seus 80 minutos de duração, contém várias gemas sinfônicas, como o intermezzo que sucede à decisão final de se explodir a bomba; em outro belo e angustiado momento de Robert Wilson, o jovem cientista associa a "montanha mágica" de Thomas Mann à montanha onde a bomba está sendo parida. E, sobretudo, é impactante o coro do Met alternando murmúrios e gritos que explodem nos versos do Bhagavad Gita, o hino de louvor a Vishnu.