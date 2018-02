Dignidade. Quantos tiranos houve na história e quantos prevaleceram? Muitos houve, prevaleceu nenhum. Todo tirano grita e amedronta porque é ciente de sua indecência, não pode fugir da verdade íntima que o encara com sua falta de valor maquiada de fausto e potência. Como o tirano não pode demonstrar medo, ele ou ela amedronta, coloca seus fiéis e indecentes seguidores em campo para amedrontar o povo. O tirano pode ter tudo, potência, fausto, opulência e meios de coagir o povo, mas nunca terá o respeito; poderá dar ordens, mas nunca conquistará a alma do povo; ele ou ela poderá conquistar a simpatia oferecendo dinheiro, mas a confiança será perdida quando o dinheiro acabar e, você sabe, o dinheiro vai e vem, nunca fica.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Ruptura, o assunto em questão é a ruptura. Nada deve seguir de acordo com

a inércia do passado, tudo está pronto para uma guinada tão radical que produza assombro e perplexidade. O passado pode e deve ser enterrado.

TOURO 21-4 a 20-5

Faça alianças, sua força não é centrada em seu umbigo, sua força provém e sempre provirá dos relacionamentos que você cultivar e desenvolver. Aproxime-se das pessoas, aproxime-se inclusive das que chama de adversários.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Submeter-se às razões da maioria pareceria sensato, mas esse seria o argumento da preguiça, dessa lendária indolência que eclipsa os sonhos, que sempre darão mais trabalho para realizar do que

se submeter à onda da maioria.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Dê início a novos empreendimentos, permita que o espírito de aventura guie seus passos. Neste momento você pode iniciar uma guinada radical e virar a mesa, mas nada disso acontecerá por si só. Você precisa batalhar.

LEÃO 22-7 a 22-8

A conclusão de certos assuntos é, ao mesmo tempo, o início de outros. Por isso, a celebração precisa ser temporária e fugaz, dando lugar ao processo de prestar atenção aos desdobramentos de tudo que resultou.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando o olho da mente vê o que vê não se pode continuar no mesmo caminho impunemente. É necessário dar a guinada que comportaria a visão que a mente ofereceu. Isso nunca será fácil, mas é a vida, a essência da vida.

LIBRA 23-9 a 22-10

Nada é seguro, mas as coisas precisam sair da estagnação. Isso não acontecerá por si só, cada pessoa terá de fazer sua parte, tomar suas atitudes e dar os passos cabíveis. Nada é seguro, mas o destino pode ser mudado.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Mostre sua força! Porém, contemple sua alma fazendo essa demonstração, para não incorrer no erro de confundir força com violência. A força deve ser serena e desapegada dos resultados,

deve basear-se na dignidade.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Fazer mistério parece necessário, mas na verdade só complicará ainda mais uma situação para lá de complexa. Se você precisa agir com discrição, isso é uma coisa diferente de fazer mistério intencionalmente.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

É propício reunir pessoas para expor suas ideias e debater as perspectivas que sua alma viu e ainda não compartilhou. O momento é sério e há em jogo muito mais do que as pessoas se atrevem a imaginar.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A estrela que brilha mais é também a que deve oferecer mais benefícios a todas as pessoas. Estrelas que brilham muito, mas nada oferecem, acabam esquecidas e tratadas como ilusão. Brilhe muito, brilhe para as pessoas.

PEIXES 20-2 a 20-3

Lá na frente acenam os sonhos para que você não se confunda e tome agora mesmo as atitudes que aproximariam seus passos do objetivo mais digno e elevado possível. Viver não valeria a pena sem

os sonhos, você não seria você.