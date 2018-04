Digitalism é primeira atração do Nokia Trends

O grupo de neo-electro alemão Digitalism é a primeira atração confirmada do festival Nokia Trends, no dia 6 de outubro, em São Paulo, em local ainda a ser anunciado. O grupo, que mistura o som garage, de indie rock, com o já velho electro, é formado por Jens Moelle e Ismail Tuefekci, de Hamburgo. "Soa como Daft Punk com um baterista de verdade", disse um crítico. Ouça quatro faixas irresistíveis na página deles no MySpace Em 2004, a dupla estourou com o single Idealistic, lançado pelo selo de house francês Kitsuné. Depois, vieram outros dois singles, Zdarlight (2005) e Jupiter Room (2006). Aí, sua mistura de eletrônica com indie rock virou febre. O Digitalism já remixou para Daft Punk, sua maior influência, assim como Depeche Mode, Tiga, Klaxons e Futureheads. Este ano, finalmente estrearam com um álbum, Idealism, lançado pela Astrawerks nos Estados Unidos.