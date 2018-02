Diferentes camadas de pensamentos

Da mesma forma com que há diferentes estados da matéria, também existem diferentes camadas de pensamento. Como nossa humanidade ainda está convencida de que o Universo se reduz à percepção da matéria tridimensional, então os pensamentos sintonizados com essa percepção se disseminam com facilidade e todas as pessoas os compreendem, os utilizam e são influenciadas por esses. Há, porém, pensamentos tão sutis e abrangentes que seria até possível pronunciar as palavras que os expressam, mas essas desapareceriam imediatamente porque não há entendimento solícito. Porém, seria inteligente negar a sutileza e importância de tais pensamentos só porque não se pode arraigá-los? Não seria melhor treinar a mente todos os dias para sustentar a elevação?

ÁRIES 21-3 a 20-4

Relacionamentos justos são raros, mas fundamentais. Se você quiser pensar num mundo melhor, advogue pela justiça nos mínimos detalhes de um relacionamento, pratique a justiça e não deseje nada além dela.

TOURO 21-4 a 20-5

Enquanto os olhos de sua mente continuarem agarrados aos planos mirabolantes e de grande porte, você não perceberá o que de melhor acontece na atualidade, só que numa dimensão muito menor, mais próxima e cotidiana.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Viver em constante paixão, atualizando aquele fervor do coração que faz a vida valer a pena, haveria por acaso objetivo mais nobre do que esse? Pois bem, se você o reconhece é também responsável por realizá-lo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Cumpra suas promessas e aceite as responsabilidades decorrentes disso, mas cuide para que nada disso lhe tire todo o tempo e recursos que precisariam ser dirigidos a novas aventuras. Sem essas, tudo seria triste demais.

LEÃO 22-7 a 22-8

Negocie à exaustão, você não deve aceitar as coisas do jeito que são impostas, pela mera razão de que nada deve ser imposto sem discussão e negociação. O ato de negociar requererá concessões, mas também exigências.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Ser não é o mesmo que ter. Você pode ter muitas coisas, mas não ser ninguém. Enquanto isso, se você experimenta ser alguém de confiança, que pratica justiça e verdade, poderá nada ter, mas será alguém brilhante.

LIBRA 23-9 a 22-10

Oportunidades como as atuais não acontecem todos os dias, só de vez em quando e, por isso, nem sempre a alma se encontra atenta o suficiente para aproveitá-las. Se quiser dar aquela guinada, preste muita atenção.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Aceite as dificuldades, mas não as trate como impossibilidades, porque não o são. É imprescindível ser

realista, mas também se deve exorcizar o pessimismo que faz ver impossibilidades nas dificuldades.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Uma vez que o relacionamento acontece, torna-se impossível voltar ao que era antes. Quando as pessoas se separam em busca de retomar a vida antiga, elas não sabem o que fazem, a

vida antiga não existe mais.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Você não chegou até aqui e agora com a ajuda do céu, mas como resultado do esforço e atrevimento de colocar sua inteligência em prática. A ajuda do céu consistiu apenas em outorgar-lhe a vida para isso.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Nem sempre as pessoas investidas com ares de sabe-tudo devem ter a última palavra sobre o que acontece. Você deve desenvolver suas próprias ideias e opiniões e

só concordar com essas pessoas quando for justo fazê-lo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Para que tudo corra

da melhor forma possível será necessário fazer o que até aqui parecia impensável ou improvável. É imprescindível arriscar-se além do que pareceria normal, o momento é único e original.