Diegues presidirá júri em Cannes O cineasta brasileiro Cacá Diegues vai presidir o júri da Câmera de Ouro do 65.º Festival de Cinema de Cannes, dedicada a obras presentes em diferentes seções do evento, anunciaram ontem os organizadores. Diegues sucede o coreano Bong Joon-ho, que premiou, no ano passado, o filme argentino Las Acacias. O brasileiro entregará a Câmera de Ouro, criada em 1978, durante o encerramento do festival, em 27 de maio. Já o júri principal da edição, que concederá a Palma de Ouro a um filme, será presidido pelo ator e diretor italiano Nanni Moretti e o diretor francês Bertrand Bonello presidirá o júri da Semana da Crítica, seção paralela. / AFP