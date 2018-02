O ator mexicano Diego Luna dirigiu o videoclipe da dupla Calle 13, com o tema O Baile dos Pobres. As filmagens ocorreram na semana passada durante quatro dias, em um bairro carente da Cidade do México. Algumas cenas também foram rodadas em lugares luxuosos da cidade. Recentemente, Luna lançou seu primeiro filme como diretor, Abel, bem recebido pela crítica no Festival de Sundance. / EFE