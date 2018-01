Diego e Iris vão se enfrentar no paredão do BBB Ao enviar Iris e Alemão para o paredão, os brothers quiseram se certificar que estavam colocando um fim no polêmico ´triângulo amoroso´ protagonizados pelo casal e por Fani. Siri foi indicada pelo líder, Caubói, e Diego recebeu a maioria dos votos dos colegas de programa, neste domingo. A votação marca o primeiro embate assumido entre o triângulo formado por Alemão, Íris e Fani, e o Grupo dos Cinco, composto por Alberto, Airton, Carol, Bruna e Analy. Flávia é a única em cima do muro, que se recusa a incorporar as artimanhas do jogo. Ao tentar se justificar, Alberto afirmou que "diante de muita coisa que vem acontecendo dentro da casa, eu me sinto muito ameaçado pelo trio. Eu acho até que deve despertar curiosidade dos cientistas a forma como eles se comunicam". Diante de uma repreensão de Pedro Bial - que pediu objetividade - Caubói disparou: "Eu indico a Íris pro paredão". Na votação da casa, as cartas marcadas também deram o ar de sua graça. Fani decidiu por Carol. Flávia votou em Airton. Carol em Diego; Flávia e Siri em Airton; Airton, em Alemão, assim como Bruna e Analy também. Assim, o loiro acaba eleito pelo voto da maioria da casa. Siri tentou salvar Alemão Como já havia sugerido algumas vezes, Siri deu o colar da imunidade a Alemão. "Bial, eu gosto muito da Fani e do Alemão. Como já dei a imunidade para a Fani, agora vou dar para Diego", explica a Sister. No entanto, o auxílio da loira acaba vetado por Analy, a sorteada da semana, que atribui a escolha ao seu carinho por Fani ? desta forma, ela pode preservar a amiga.