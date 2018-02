Dido retoma seu passado glorioso com 'Girl Who Got Away' A cantora Dido ficou sem lançar nada por cinco anos, desde o corajoso Safe Trip Home. Se o disco anterior trouxe frescor ao pop desgastado dos best-sellers Life For Rent (2003) e No Angel (1999), o novo, Girl Who Got Away, não esconde suas pretensões conservadoras: retoma o passado glorioso para reacender o culto de uma legião de fãs apegada à hits como White Flag e Hunter, figurinhas fáceis na programação de qualquer FM adulta. A matemática é simples: bases eletrônicas, letras amigáveis e um quê de Enya camuflado em músicas suaves. Perto do estrago proporcionado por Jessie Ware ano passado, Dido fica pequena, mas se esforça. Recrutou o irmão Rollo Armstrong, do Faithless, para sustentar uma produção delineada em beats estofados, confortáveis o suficiente para abrigar as melodias agradáveis da charmosa britânica. A melhor do álbum é Blackbird, quando Dido se embrenha por estruturas mais intrincadas para contar a história de um homem que deixou sua família.