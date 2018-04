Diddy em 2010, com convidados e bate estaca

O hip hop dançante do Black Eyed Peas dita o arranjo de boa parte das produções de Sean "Diddy" Combs e o seu grupo Dirty Money n o disco Last Train to Paris. Como sempre, mais empresário do que rapper, Diddy passa bastante tempo nas laterais do campo, agitando o seu time de galácticos com frases de efeito. As participações especiais trazem nomes que estouraram em 2010, como Rick Ross e Drake, assim como os veteranos do "game" como Justin Timberlake e Lil Wayne. Essa terceirização gera bons singles, mas não eleva o disco acima do hip hop ultracomercial.

