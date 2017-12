Dicionário do Teatro Brasileiro ganha 2ª edição ampliada

Além do trio de organizadores, assinam verbetes ensaístas, críticos e acadêmicos como Maria Sílvia Betti, Maria Thereza Vargas, Silvia Fernandes, Ilka Marinho Zanotto, Tânia Brandão, Ingrid Koudela, André Carreira e Luiz Fernando Ramos além de artistas afeitos à constante reflexão sobre as artes cênicas, seja na área pedagógica, no papel de mestres, seja no exercício da escrita, como o dramaturgo Luis Alberto de Abreu, o cenógrafo J.C. Serroni e a atriz Lúcia Romano.

Os acréscimos seguem o objetivo de origem - ser um dicionário conceitual e não um "quem é quem", ou glossário de termos técnicos, ou ainda estudo de ângulo histórico. O desejo dos organizadores, desde sempre, era o de que fosse possível compreender um pouco do pensamento que funda a cena brasileira a partir da leitura e conexão entre os verbetes.

A inspiração assumida é o "Dicionário do Teatro", de Patrice Pavis, cuja tradução em português foi editada pela Perspectiva. Porém, nas páginas do modelo europeu não é possível encontrar termos como "antropofagia e teatro", presente no brasileiro, verbete no qual se lê sobre a origem estética do conceito no Manifesto de Oswald de Andrade e sua transmutação para a linguagem cênica em espetáculos como "O Rei da Vela", de Zé Celso, ou "Teatro Anarquista", que trata das encenações de imigrantes europeus criadas para difundir um ideário político, dois exemplos já constantes na primeira edição.

Serviço

Dicionário do Teatro Brasileiro. Coordenação de J. Guinsburg, João Roberto Faria e Mariangela Alves de Lima. Editora Perspectiva. 400 páginas. R$ 80. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.