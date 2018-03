Dicas de viagem: veja as 10 melhores cidades de praia do mundo A idéia de dar um mergulho ou pegar algumas ondas antes do trabalho não passa de um sonho para muitas pessoas. Para outras, porém, faz parte do cotidiano de uma cidade de praia. O portal masculino AskMen.com redigiu uma lista das dez melhores cidades de praia, onde areia e ondas são uma parte integral da vida. Veja a lista do portal (que não é endossada pela Reuters): 1. MIAMI, Estados Unidos As pessoas do jet-set mundial vão a Miami para aperfeiçoar seus bronzeados e dançar até o sol raiar. Além de ser um centro de turismo graças a suas praias, Miami é um dos portos mais movimentados do país. MELHOR PRAIA: situada a apenas 145 quilômetros de Cuba, South Beach é vista como o ícone das praias de Miami. Diante dela se estende a Ocean Drive, com seus bares, hotéis e restaurantes. 2. DUBAI, Emirados Árabes Unidos Construída no deserto para ser uma das cidades de praia mais movimentadas do mundo, Dubai é conhecida por sua arquitetura ousada, estilo chamativo e calor intenso. MELHOR PRAIA: o turismo de Dubai se baseia fortemente em suas belíssimas praias, como a Jumeirah Beach. 3. BARCELONA, Espanha Misto fascinante de arquitetura, compras e vida noturna, Barcelona fica às margens do Mediterrâneo e tem mais de 4 quilômetros de fantásticas praias de areia branca. MELHOR PRAIA: a marca registrada da cidade é a Barcenoleta, que atrai até 7 milhões de pessoas por ano. 4. RIO DE JANEIRO, Brasil Poucas cidades giram em torno de suas praias tanto quanto faz o Rio. Com seu mundialmente famoso Carnaval, os cariocas seguem um estilo despojado, sem afetações e adoram calçar chinelos de dedo para ir à praia. MELHOR PRAIA: a famosa Copacabana, que se estende por quatro quilômetros entre a av. Princesa Isabel e o Posto Seis, tem um clima de requinte casual praieiro. 5. CIDADE DO CABO, África do Sul Cidade em que a riqueza exagerada convive lado a lado com a miséria total, a Cidade do Cabo subiu nos rankings turísticos nos últimos anos, tornando-se destino frequente de estrangeiros interessados em uma vida melhor sob o sol. MELHOR PRAIA: a Clifton Beach é uma das mais glamourosas da Cidade do Cabo. A Big Bay e a Little Bay são melhores para a prática de esportes aquáticos, como o windsurfe. 6. LOS ANGELES, EUA Capital mundial do entretenimento e da cultura popular, Los Angeles também é conhecida por sua gama estonteante de praias, graças em parte à quantidade de vezes em que elas aparecem em filmes e na televisão. MELHOR PRAIA: embora tecnicamente faça parte do condado de Los Angeles, Santa Monica é de longe a praia mais famosa na região de L.A. Os episódios do seriado "Baywatch" eram rodados ali. 7. BRIGHTON, Reino Unido Situada no sul da Inglaterra, Brighton é cheia de história e era a cidade frequentada pelos mods e rockers dos anos 1960. Infelizmente, seu píer pegou fogo. Mas outro foi construído, com parques de diversão, barracas e fliperamas. MELHOR PRAIA: além das centenas de pubs e clubes, a praia de pedrinhas é a maior atração de Brighton e é recoberta de cadeiras de praia listradas em vermelho e branco. 8. SYDNEY, Austrália Não faltam coisas para se fazer em Sydney, com sua arquitetura marcante, que inclui marcos como a Sydney Opera House e a ponte do porto da cidade, uma vida noturna dinâmica e abundância de beleza natural. Mas algumas das maiores atrações são sem dúvida suas praias. MELHOR PRAIA: Bondi Beach é a extensão de areia mais fotografada da Austrália. Famosa por suas ondas, ótimas para o surfe. 9. MUMBAI, Índia Mumbai é capital financeira, comercial, industrial e cinematográfica da Índia, mas outro ponto de interesse é, claro, a praia. A Juhu Beach, a pouca distância do centro da cidade, tem os melhores hotéis de Mumbai. MELHOR PRAIA: Ladeada pela avenida Marina Drive, no lado ocidental da cidade, Chowpatty Beach é a mais carismática da cidade. 10. VENEZA, Itália Em função dos canais, das gôndolas e da belíssima arquitetura de Veneza, as praias da cidade frequentemente ficam em segundo plano. Mas a romântica cidade italiana na realidade abriga algumas das praias bonitas menos comentadas da Europa, onde natureza e história se encontram. MELHOR PRAIA: o Lido fica a apenas dez minutos das multidões de turistas que se reúnem em volta da Praça São Marcos. É uma ilha de 17 quilômetros que se estende entre o mar aberto e a lagoa.