Dicas de viagem: os dez melhores museus de arte do mundo Alguns dos maiores museus de arte do mundo já se tornaram destinos de viagens por si sós. O site de turismo Trip Advisor compilou uma lista dos Top 10 museus de arte do mundo. De acordo com Michele Perry, da TripAdvisor, "um turista pode facilmente se perder por pelo menos um dia em cada um desses museus." A lista foi compilada com base no tráfego de internautas pelas atrações citadas no site tripadvisor.com e não é endossada pela Reuters. 1.Musée du Louvre, Paris, França Antigo palácio fortificado que foi residência de reis franceses, o Louvre é hoje o mais famoso museu do mundo, célebre por abrigar algumas das mais importantes obras de arte do planeta, incluindo a estátua da Vênus de Milo e a tela "Mona Lisa." 2.Museus do Vaticano, Cidade do Vaticano, Roma, Itália A coleção do Vaticano, que cobre uma área de quase 23 quilômetros quadrados, é uma das maiores e mais estarrecedoras do mundo. Recebe estimados 4 milhões de visitantes por ano. Os museus do Vaticano contêm a obra de Leonardo da Vinci, de Rafael e, é claro, o teto da Capela Sistina pintado por Michelangelo. 3.Metropolitan Museum of Art, Nova York, EUA De Picasso a Jackson Pollock, o Metropolitan Museum of Art, situado no Museum Mile de Nova York, é um dos maiores museus do mundo, abrigando mais de 2 milhões de peças, além de diversidade que agrada a todos os gostos. Passeie entre estátuas gregas, admire o depósito de armas ou percorra as 2.000 pinturas européias, todas contidas num magnífico edifício com fachada em estilo belas artes. 4.J.Paul Getty Center, Los Angeles, Califórnia O Getty possui um acervo notável que inclui obras de Van Gogh, Monet e Cézanne. A própria estrutura do museu já é uma obra de arte, que inclui belíssimos jardins e vistas de Los Angeles. 5.Musée d'Orsay, Paris Curta a tela "Noite Estrelada", de Van Gogh, no Musée d'Orsay, antiga estação ferroviária construída para a Exposição Universal de 1900, com belíssimo telhado de vidro. Especializado em arte do século 19 e 20, o museu possui um maravilhoso acervo impressionista que inclui obras célebres de Monet, Manet, Renoir, Van Gogh e Degas. 6.Galeria Uffizi, Florença, Itália Admire o "Nascimento de Vênus", de Botticelli, na Galeria Uffizi, um dos mais antigos museus situado no coração de Florença, possui obras de Michelangelo e Leonardo da Vinci. 7.Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois O Art Institute of Chicago possui grandes coleções de arte impressionista e pós-impressionista, incluindo mais de 30 trabalhos de Monet. Visite a França de longe por meio dos "Montes de Feno" de Monet e passe tempo no "Moulin Rouge", um dos mais famosos quadros de Henri Toulouse-Lautrec. 8.Tate Modern, Londres, Grã-Bretanha Curta a arte eletrizante exposta no Tate Modern, situado numa antiga usina elétrica à margem do rio Tâmisa, com vista para o rio e a Ponte do Milênio. Lembre o "Horizonte Perdido", uma das obras-primas de Salvador Dali, parte de uma das maiores coleções de arte surrealista do mundo. 9.Museu do Prado, Madri, Espanha Contendo um dos maiores e mais impressionantes acervos de arte do mundo, O Museu do Prado é mais famoso por sua grande gama de obras de artistas espanhóis como Goya, Vela, Murillo e El Greco. 10.National Gallery of Art, Washington, EUA Situada no National Mall em Washington, a capital dos EUA, a National Gallery of Art é composta de um edifício ocidental e outro oriental e inclui um jardim de esculturas em cujo centro há uma grande fonte. Os fãs da arte moderna devem dirigir-se ao edifício oriental, onde estão expostos trabalhos de Jackson Pollock, Roy Lichtenstein e Andy Warhol.