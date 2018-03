DiCaprio volta às telas e comemora eleição de Obama Leonardo DiCaprio fez aniversário no dia 11. Que presente poderia querer um dos atores mais bem pagos, bem amados, bem falados e hoje bem comportados de Hollywood? "Meu presente eu já ganhei na terça-feira. Foi a melhor coisa que poderia acontecer. Agora só espero que ele faça o melhor possível e que mude muita coisa", responde o ator nascido em Los Angeles. O presente era a eleição de Barack Obama. "Precisávamos desta mudança. Esta foi uma década muito difícil para todos. Espero que agora mudemos todos para melhor." Aos 34 anos, o ator está prestes a voltar às telas em Rede de Mentiras, que estréia em Londres no dia 21 e, no Brasil, na semana seguinte, dia 28. Mais novo projeto de Ridley Scott, o filme conta a história de Roger Ferris, um agente secreto norte-americano, infiltrado em uma rede de informações no Oriente Médio. O personagem nem de longe lembra Jack Dawson, romântico e intrépido aventureiro que salvou a vida da jovem Rose DeWitt Bukater, em Titanic. Dez anos depois, em vez de protagonizar cenas como a antológica em que ele e Kate ?sobrevoam? o oceano, DiCaprio vive cenas que quase levam a platéia a ter um ataque de nervos. "Eu também quase tive um ataque de verdade, depois de filmar aquela cena. Foi tamanha a preparação e o terror real que senti que, depois de filmá-la, passei dias doente." A tal cena, encerra a jornada de três horas de tensão em que se constrói o tecido de mentiras do novo filme. Para revelar o mínimo, pode-se dizer que DiCaprio protagoniza umas das já memoráveis cenas de tortura do cinema. Segundo o ator, pouca gente vai esquecer de Roger Ferris em Rede de Mentiras. "E não é só pelo terror físico. O pior foi o terror psicológico. Sem contar que Scott é diretor que nos leva ao último degrau da sanidade. É extremamente meticuloso e, ao mesmo tempo, tem visão geral incrível do set. É capaz de filmar a mesma cena com seis câmeras simultâneas e, ainda assim, não perder o controle do que faz", completa DiCaprio. No início de 2009, ele fará par romântico com a amiga Kate Blanchett em Revolutionary Road, produzido e dirigido por Sam Mendes (marido de Kate). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.