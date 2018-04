DiCaprio lança documentário sobre mudança climática

O ator Leonardo DiCaprio falou sobre os problemas mundiais e afirmou ainda ter esperanças de que o mundo melhore durante entrevista, nesta quinta-feira, 9, para o lançamento do documentário The 11th Hour (em tradução livre, A 11ª Hora). O ator de 32 anos, já indicado ao Oscar três vezes pelos filmes Diamante de Sangue (2006), O Aviador (2004) e Gilbert Grape - Aprendiz de Sonhador (1993) chama a atenção da mídia tanto pelo trabalho como por sua vida amorosa. DiCaprio namorou, durante quatro anos, a modelo brasileira Gisele Bündchen e atualmente tem sido visto com a top israelense Bar Refaeli. Segundo DiCaprio, que estava acompanhado por dois documentaristas e um cientista, há coisas muito mais importantes que precisam da atenção da imprensa, como o meio ambiente. "Nosso planeta é que necessita de toda a publicidade", afirmou DiCaprio à agência Efe durante o lançamento do documentário que produziu. O filme mostra ao espectador no final que "a mudança é possível" para reverter a situação do ecossistema terrestre. Dirigido pelas irmãs Leila e Nadia Conners, The 11th Hour não discute se o aquecimento global existe ou se as atitudes do homem prejudicam a Terra: ele mostra quando vai acontecer. "Já não falamos de 'se', falamos de 'quando'", afirmou o fundador da ONG Bioneers, Kenny Ausubel, um dos 70 cientistas envolvidos com o documentário. "Não falamos se o problema é real ou se somos hipócritas", declarou DiCaprio. A mensagem do documentário é clara: "ninguém pode falar que quer respirar um ar limpo ou beber água sem poluir". "O planeta precisa ter seus direitos", afirma Nadia Conners, convicta de que a batalha pelo meio ambiente tem que ser como a luta pelas liberdades civis" que mobilizou os EUA no anos 60. Críticas a Bush DiCaprio também citou outro momento da história americana, o Plano Marshall, que reativou a economia européia após a Segunda Guerra Mundial. Ele afirmou que o país precisa tomar decisões drásticas para frear a situação em que se encontra a degradação do meio ambiente. O ator não escondeu a desdém ao líder americano, George W. Bush, mas deixou que outra pessoa falasse diretamente. "Bush é um hipócrita", afirmou Ausubel, em referência à pequena participação do atual governo americano no meio ambiente. "Não há nada a dizer. Ele teve a oportunidade e perdeu oito anos", acrescentou. Os criadores de The 11th Hour afirmaram que o lançamento foi feito pensando no sucesso do filme Uma Verdade Inconveniente, do ex-vice-presidente americano Al Gore, e nas próximas eleições presidenciais. "Sem a obra de Gore, este filme não seria possível", declarou DiCaprio. O ator é um admirador do ex-vice presidente e foi quem entregou a ele o Oscar de melhor documentário deste ano. "E seria bom que algum dos atuais candidatos tivesse na agenda temas ambientais", acrescentou. DiCaprio também elogiou o democrata John Kerry nas últimas eleições presidenciais "por seu fantástico programa ecológico". O ator não escolheu o candidato para as próximas eleições, já que ainda não viu um programa de governo que dê ênfase ao meio ambiente. Mesmo pessimista, o documentário oferece uma esperança para "reduzir o impacto nocivo da humanidade no meio ambiente em 90%". O uso de fontes de energia renovável, a reciclagem e, principalmente, uma diminuição no consumo são algumas das recomendações feitas, além da compra de produtos orgânicos e de seu cultivo. "Principalmente o fato de termos consciência de que votamos a cada dia - não só com a cédula, mas com o que fazemos, com o que compramos", disse um DiCaprio combativo.