DiCaprio e Bar viajam a Israel pela 1.ª vez como casal O ator americano Leonardo DiCaprio está visitando pela primeira vez Israel junto com sua namorada, a modelo israelense Bar Refaeli, apesar dos rumores que indicavam um distanciamento do casal. O jornal Yedioth Ahronoth informa neste domingo que o casal chegou na madrugada passada a Israel em um vôo vindo de Frankfurt, onde passaram o "fim de semana" hebraico, ou seja, sexta-feira e sábado. Nos últimos meses surgiram rumores de que o casal, que se conheceu há um ano e meio, havia rompido, especialmente depois que Bar não acompanhou DiCaprio na cerimônia do Oscar. Além disso, a imprensa israelense especulou que o romance tinha chegado ao fim depois que a modelo - internacionalmente conhecida e cujo cachê aumentou de forma considerável - comemorou recentemente seu aniversário em Tel Aviv, tendo DiCaprio como o grande ausente. No entanto, diz o jornal, a chegada de DiCaprio a Israel, sua primeira visita a este país, "é uma evidência de que a relação anda bem". O casal se conheceu há um ano e meio em uma festa em Nova York, após a qual tiveram seu primeiro encontro, e desde então têm sido vistos juntos tanto nos Estados Unidos como na Espanha. Bar visitou DiCaprio durante as filmagens de seu último filme, Diamantes de Sangue, com o qual foi candidato ao Oscar de melhor ator. A relação com o protagonista de Titanic transformou Bar em uma modelo muito solicitada no mundo todo. A imprensa se apressou em compará-la com a namorada anterior de DiCaprio, a top brasileira Gisele Bündchen, que hoje circula ao lado do jogador de futebol americano Tom Brady.