DiCaprio abraça ativismo ambiental em documentário

Faz uma década que Leonardo DiCaprio, astro do maior sucesso de bilheteria da história de Hollywood, Titanic, vem usando sua fama para conscientizar as pessoas sobre questões ambientais. O ator indicado ao Oscar conversou com a Reuters sobre seu envolvimento na causa e o documentário sobre o aquecimento global, The 11th Hour, que ele narrou e produziu. O filme, que estréia na sexta-feira nos Estados Unidos, foi dirigido pelas irmãs Leila Conners Petersen e Nadia Conners. O que levou você a se envolver em questões ambientais? Resposta: Isso vem de minha infância, quando eu assistia a documentários sobre a floresta e o desaparecimento de hábitats e espécies. Depois de "Titanic" eu quis me envolver mais. Por que o aquecimento global, especificamente? Foi uma visita que fiz à Casa Branca. O então vice-presidente Al Gore conversou comigo por uma hora e traçou um mapa do aquecimento global. Desde então, virei ativista. "11th Hour" tem duas partes distintas. A primeira é um retrato sombrio das mudanças climáticas, mas a segunda traz perspectivas otimistas, com soluções. Por que essa estrutura? Todas as pessoas com quem conversamos concordaram que os problemas são monumentais, mas disseram que não continuariam na luta se não existissem alternativas viáveis. Com as tecnologias que existem hoje, podemos reduzir em 90 por cento as emissões humanas de carbono. Você pode dizer algo sobre as soluções possíveis? É preciso votar de duas maneiras: votar nas urnas e votar com seus dólares, endossando novas tecnologias e empresas que propõem alternativas mais baratas. Veja a revolução oferecida pelo Toyota Prius (bicombustível, funciona com gás e eletricidade). Isso mostrou às montadoras que existe uma demanda por veículos alternativos. Em última análise é uma questão de oferta e demanda. O que você faz de concreto em sua própria vida? Procuro levar uma vida verde. Tenho carro de combustível híbrido. Tenho painéis solares em minha casa. Mas sei que isso não é uma realidade para todos. Para um filme funcionar, o público precisa se relacionar com a história. Como você humanizou a questão das mudanças climáticas? É um problema de direitos humanos, não apenas para nós mas para nossos filhos. O maior objetivo do filme foi reconectar a natureza com a atividade humana, a maneira como vivemos e quem somos.