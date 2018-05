'Dias de improviso' em rio das ostras

Semana que vem estarão no Brasil para duas apresentações no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, que ocorre de quarta-feira a domingo. A curadoria do festival não se arrisca em nomes ou sonoridades inovadoras. A ideia é proporcionar um Corpus Christi com jazz acessível para se ouvir à beira-mar. Mas isso não quer dizer que não haja opções interessantes. Quem não teve a oportunidade de assistir, ano passado, ao incensado cantor José James, poderá ver o sofisticado híbrido de jazz com hip hop que lhe garantiu status de "darling" do influente crítico britânico Gilles Peterson.

Na veia mais groove, menos virtuosismo, o festival trará os adorados Medeski Martin & Wood, que completam 20 anos de carreira este ano e arrancou elogios do New York Times com um show no Central Park na semana passada. O trio virá acompanhado do saxofonista Bill Evans, que, curiosamente, como o seu homônimo pianista, também foi colaborador de Miles Davis. Bill foi o braço direito do trompetista em alguns de seus discos dos anos 80. Quando saiu da banda, tocou com a Mahavishnu Orchestra e desde então é conhecido por atuar em diversas vertentes do jazz.