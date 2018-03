Dias com Ele, boa surpresa em Tiradentes Nunca houve um documentário como Dias com Ele, de Maria Clara Escobar, exibido quinta à noite na Mostra Aurora. Uma versão mais light talvez esteja em Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, especificamente na cena em que a entrevistada provoca o diretor porque ele não gosta de Procurando Nemo. 'Ele', no filme de Maria Clara, é Carlos Henrique Escobar, dramaturgo e filósofo, pai da diretora. Talvez seja a relação familiar que faz com que se produza na tela algo raro.