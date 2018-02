Diana Krall, uma diva classe média

Waits fala de pessoas que perderam há muito tempo o caminho de casa, que vivem feito cães sarnentos molhados pela chuva. Nat Cole acreditava que pessoas fossem anjos a guiar desalmados pela trilha certa. Diana está mais para o positivismo do último. Tanto que, ao cantar I"ll String Along With You, lembrou dos seus gêmeos Dexter e Frank, de quatro anos. Seus ouvintes abastados que lotaram o HSBC - pagando até R$ 400 para ouvir a diva classe média - deliraram com a meiga menção aos garotos. O casamento com Elvis Costello não foi nada bom para o lado musical de Diana. Foi por causa dele que ela começou a cantar Burt Bacharach. Azar do jazz. E de Tom Jobim, que sofreu com seus sussurros em português - outra concessão à plateia - na interpretação de Esse Seu Olhar (1959). So Nice (Samba de Verão) e Quiet Nights (Corcovado) sofreram menos em inglês, mas Diana sem o arranjador alemão Claus Ogerman parece naufragar na praia da bossa nova.

Diana já foi uma cantora e uma pianista mais criteriosa - lembrou até de sua passagem pela Berklee College of Music de Boston, quando tocou para Oscar Peterson. Hoje, cerca-se de bons músicos para compensar seus burocráticos shows, apoiando-se particularmente na guitarra de Anthony Wilson, responsável pelas melhores introduções da noite, em especial a de Quiet Nights. Wilson é discreto, tem timing perfeito, é um bom compositor e, além de tudo, gravou novo disco com o pianista brasileiro André Mehmari. Desde 2001 com a cantora, é natural que seja a força motriz do quarteto.

Wilson não tenta forçar uma ponte entre a bossa nova e o jazz da Costa Oeste. Respeita a linguagem e a autonomia de Jobim. O mesmo não se pode dizer de Diana, obcecada pela ideia do crossover para se acomodar ao gosto médio - e a citação musical de She"s So Heavy, dos Beatles, ao final de Clap Hands, de Tom Waits, parece suficiente para desfazer qualquer dúvida a respeito. Pena. Ela já teve dias melhores. Hoje, veste-se com restos de cortina como Scarlett O"Hara (um vestido vermelho para lá de duvidoso) e encerra o show com Walk on By, de Bacharach.