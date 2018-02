Diana Krall leva 35 mil ao Parque Villa-Lobos (SP) Cerca de 35 mil paulistanos, segundo os organizadores, enfrentaram ontem o sol forte para assistir ao show gratuito da canadense Diana Krall, uma das principais vozes femininas do jazz atual, no Parque Villa-Lobos. A cantora e pianista tocou por pouco mais de uma hora músicas de seu novo álbum (From This Moment On), além de sucessos como I?ve Got You Under My Skin. Um dos pontos altos foi quando ela voltou ao palco, atendendo aos pedidos de bis, e cantou a versão em inglês de Samba de Verão, de Tom Jobim. A artista, que se apresentou ao lado do baterista Jeff Hamilton e do baixista John Clayton, parece ter gostado da receptividade do público e disse por várias vezes que amava São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo