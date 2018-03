Diana Krall faz apresentação única em São Paulo O público que vai hoje ao HSBC Brasil, em São Paulo, encontrará uma Diana Krall menos canadense e cada vez mais brasileira. No Rio, onde fez três apresentações na semana passada (uma das quais para seu novo DVD, Live in Rio), a cantora passeou pela praia, interagiu com cariocas e arriscou-se mais no português, além do "obrigada" de sempre - cantou Este Seu Olhar (Tom Jobim) na nossa língua, com sotaque forte, mas muita graça também. "Ainda não estou usando biquíni fio dental, mas quem sabe um dia eu chego lá", brincou, em entrevista dias antes dos shows. Ela ficou uma semana em solo carioca, e chega a São Paulo depois de passar por Curitiba (o show foi segunda-feira, no Teatro Positivo). "Tenho ainda a reserva de uma canadense", emendou. No Rio, foram muitos ensaios, tomadas em pontos turísticos (para o DVD) e entrevistas. Pela primeira vez, Diana, que está em sua quinta visita ao País, teve tempo de aproveitar um pouquinho a cidade: sujou os pés nas areias de Ipanema, onde se hospedou (no luxuoso Fasano), tomou água de coco, conheceu o Jardim Botânico e a árvore de Tom Jobim. Tom está muito presente no show e no DVD, que fazem uma homenagem aos 50 anos da bossa nova. Dele, entraram no repertório The Girl From Ipanema (adaptada para The Boy From Ipanema) e Quiet Nights (Corcovado), além de Este Seu Olhar. Durante a gravação do DVD, no Vivo Rio, no sábado, ela deixou clara sua imensa admiração pelo maior compositor brasileiro: "Tom Jobim é um mestre como Cole Porter." A cantora de jazz, grande vendedora de discos, conhece a bossa desde adolescente, influenciada pelo pai, pianista (a mãe cantava numa igreja). O set list do show tem ainda So Nice (Samba de Verão), Too Marvelous, I Don''t Know Enough About You, Let''s Fall in Love, Cheek to Cheek, Let''s Face the Music and Dance, Walk on By, Everytime We Say Goodbye e ''S Wonderful. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Diana Krall. HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, em São Paulo. Tel. (011) 4003-1212. Hoje, 21h30. R$ 70/R$ 400.