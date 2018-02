Diana estava 'loucamente apaixonada' por Dodi, diz madrasta A madrasta da princesa Diana disse na quarta-feira em inquérito que acredita que, antes de Diana e Dodi al Fayed morrerem, em 1997, num acidente automobilístico em Paris, eles estavam "loucamente apaixonados" e planejavam se casar. A condessa Spencer, filha da autora de romances açucarados Barbara Cartland, concluiu uma hora de depoimento à Alta Corte de Londres suplicando que o juiz, o júri e os advogados façam todo o possível para esclarecer qualquer mistério que possa cercar as mortes de Diana e Dodi. O pai de Dodi, Mohamed al Fayed, proprietário da loja de luxo Harrods, em Londres, alega que Diana e seu filho foram mortos pelos serviços de segurança britânicos obedecendo a ordens do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth e ex-sogro de Diana. Fayed acredita que a morte de Diana teria sido ordenada porque a família real não queria que a mãe do futuro rei tivesse um filho de Dodi. Ele alega que o corpo de Diana foi embalsamado para acobertar as evidências de sua suposta gravidez. "Diana estava loucamente apaixonada (por Dodi)", disse a condessa, usando chapéu preto com véu também preto. "Ela disse que não tinha estado tão feliz em muitos anos. Foi nesse momento que realmente achei altamente provável que ela e Dodi ficassem noivos e depois se casassem." Indagada se Diana em algum momento mencionara estar grávida, a condessa respondeu: "Diana foi educada de maneira bastante antiquada. Pessoalmente, não creio que ela teria cogitado isso." Ela refutou as alegações sobre uma suposta hostilidade entre Diana e o príncipe Philip. Diana e Dodi morreram em agosto de 1997 quando a limusine em que estavam, conduzida pelo chofer Henri Paul, chocou-se com um túnel viário em Paris. A lei britânica exige a realização de um inquérito para determinar as causas de mortes não naturais. Previsto para durar até seis meses, o inquérito foi aberto após grandes investigações das polícias britânica e francesa. As duas concluíram que Diana e Dodi morreram porque Henri Paul estava embriagado e dirigiu com velocidade excessiva. Diana se reconciliou com sua madrasta em seus últimos anos de vida. As relações entre elas tinham esfriado depois de a condessa casar-se com o pai de Diana.