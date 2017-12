Diamante gigante é vendido por US$16,2 mi em Genebra

Um diamante de 84 quilates foi vendido por US$ 16,2 milhões em um leilão nesta quarta-feira em Genebra, na Suíça. A pedra original era considerada tão preciosa que os especialistas levaram dois anos para lapidá-la. A peça vendida representa apenas 28% do tamanho original. "A primeira vez que eu vi o diamante, eu fiquei sem palavras", disse o presidente da Sotheby, David Bennett. Apesar de valioso, as opiniões sobre como usá-lo estão divididas. Afinal, a pedra, do tamanho de um ovo de codorna, pode ser um pouco grande para colocar no dedo.