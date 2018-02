Diálogo entre as artes em debate Promoção do Caderno 2 e SP-Arte/Foto, o debate Rumos da Fotrografia Contemporânea será realizado hoje, às 16 horas, na Livraria da Vila do Shopping Iguatemi JK (Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, 2.º piso, tel. 3096-4490, Vila Olímpia). Participam do encontro, que tem mediação do repórter Antonio Gonçalves Filho, do Caderno 2, os artistas Sofia Borges e Thiago Rocha Pitta(ambos participantes da 30.ª Bienal Internacional de São Paulo), Rochelle Costi, que já participou da mostra, e Pedro Motta. O debate será dedicado à discussão do diálogo da fotografia com outras linguagens artísticas na era digital.