Dia dos romances

Como hoje é dia dos namorados, nada melhor do que aproveitar a coincidência de que nas últimas semanas li três bons romances sobre... romances. "Romance" é como chamamos em português o que os ingleses chamam de "novel", referindo-se a ficções mais longas e com diversos personagens (pois "novela" em português, "novella", é uma ficção de tamanho médio e mais concentrada), e um romance não necessariamente trata de relacionamentos amorosos. Digo isso porque outro dia alguém me disse "Não gosto de romance, gosto de policial", como se a expressão "romance policial" não existisse. Mas o tema do amor a dois é ainda o território supremo do romance, e livros como Liberdade, de Jonathan Franzen, A Viúva Grávida, de Martin Amis, e Um Dia, de David Nicholls, nos lembram disso. Para os que acreditam no poder da ficção, eis uma boa notícia.

O que é curioso nos três livros, com exceção parcial de Amis (já me explico), é exatamente essa confiança no gênero. Todos os três, antes de mais nada, contam a história de um relacionamento romântico ao longo de um grande intervalo de tempo, de no mínimo 20 anos. No caso de Franzen e Amis, envolvem por isso a questão da herança da contracultura, que inutilmente tentou extrair da vocação humana a vontade de ligações profundas, duradouras, compromissadas, para não falar de ter filhos e assumir as consequências. Dos três, o de Franzen tem sido o mais elogiado - para alguns seria o melhor livro de ficção deste início de século 21 -, o de Amis tem mais uma vez suscitado resenhas mistas e o de Nicholls é o que tem mais caído no gosto popular, tanto que está virando filme com a aconchegante e talentosa Anne Hathaway. Adivinha qual dos três conta a história de um amor que termina bem?

Franzen não é esse escritor que a crítica, ansiosa com a falta de grandes nomes, quer pintar. Como os anteriores, seu livro é convencional; seu estilo não tem a coragem de grandes voos líricos ou ensaísticos, na verdade nem mesmo varia muito de andamento. Mas é muito consistente e dá o que pensar. Acompanhamos a história de Walter e Patty Berglund sem querer perder nenhum detalhe, embora não tanto de seus filhos Joey e Jessica. Talvez o que os leitores estejam querendo da ficção atual seja isso: personagens mais reais, ambição narrativa maior, menos narcisismo e metalinguagem. E talvez isso seja porque, na vida acelerada e patrulhada de hoje, onde as aparências parecem contar demais, haja uma reação, uma necessidade de encontrar aquilo que Guimarães Rosa, como lembrou Milton Hatoum outro dia, definiu tão bem: "Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura".

Franzen trata muito desse amor em tempos de egoísmo. O melhor amigo de Walter, Richard Katz, é um desses roqueiros que começam fazendo pose de rebelde até que a pose de rebelde passa a fazê-los. (É até engraçado pensar que na contracultura usar drogas era enfrentar o "sistema capitalista burguês". Hoje as drogas são um grande negócio junto à burguesia.) Walter é um idealista, mas é antes de tudo um bom marido: apaixonado, generoso, estimulador. O que lhe falta é pegada, é chamar Patty às falas e ao sexo; quer, inclusive, que ela seja a feminista que não é. Com o tempo, imatura, ela se afasta dele e dos filhos e comete a burrada da vida com Richard. Franzen entra em sua psique com agudeza e diagnostica a pena de si mesma. "Segundo praticamente qualquer padrão, ela tinha uma vida muito boa, (...) mas ainda assim tudo que parecia conseguir com todas as suas escolhas e toda a sua liberdade era mais sofrimento. (...) Tinha pena de si mesma por ser tão livre."

Amis, embora quase estrague seus romances com citações bobas e ganchos frouxos, também mostra como a suposta liberdade sexual fez mais mal às mulheres do que aos homens, que afinal sempre quiseram desculpas para ter o máximo de casos extraconjugais. Acontecimentos num verão de 1970 num castelo italiano, onde Keith se divide entre a namorada Lily e a beldade Sheherazade, repercutem 40 anos depois. A gravidez da viúva deixada pela revolução contracultural é a incapacidade de construir parcerias satisfatórias, que à menor crise se desfazem. Keith atravessa três casamentos, mas "o verão italiano foi o único momento em toda sua existência que deu a sensação de estar num romance". Hoje todos viraram pessoas travadas, com medo de amar, com medo de se entregar, envelhecidos mais na alma que no corpo. Familiar?

Nicholls, com sua escrita menos elaborada, é o contraponto. Não que Emma e Dexter não tenham problemas, e sérios. Vinte anos se passaram e tudo que não conseguem esquecer é, igualmente, um dia solar de sua juventude. Eles não parecem se acertar nunca, suas vidas divergem; ele reclama da maneira como ela se veste; ela o importuna com sua obsessão com a aparência (a partir dos 30 anos, tem horror a engordar, etc.) e tenta fingir que não pensa em filhos. É preciso que ambos cheguem perto da tal meia-idade para que enfim se entendam e se reapaixonem, com a vantagem de que agora têm a experiência; Emma está mais confiante e, por isso mesmo, sabe amar para ser amada. Como diz Amis, a gente apenas acha que os jovens de 22 anos estão mais felizes.

Conciliar os três planos da vida - casamento, trabalho e filhos - é possível, mas há diferenças: a carreira é necessária até para sobrevivência, isso sem falar de conforto e status; os filhos motivam um amor incondicional, que perdoa todos os defeitos; já o casamento precisa ser cultivado, renovado, mantido tanto em sua amizade como em sua sexualidade. Casamento exige esforço para que não se estigmatize o outro, não se o reduza a um papel (pai dos meus filhos ou sócio nas contas), não se perca o interesse e não se deixe de ser interessante... O melhor casamento é o que ainda tem sabor de namoro. Eu, que há mais de nove anos me sinto enamorado pela mesma mulher, digo, de novo, que isso é possível. Ninguém nunca disse que é fácil.

De la musique. Ver e ouvir Ute Lemper é uma sensação que só se pode chamar de "ver e ouvir Ute Lemper". Sua voz tem tudo: potência, amplitude, vibrato, teatralidade; faz as passagens mais doces e suaves e os graves mais irônicos e falados; e tudo é minuciosamente refletido em sua presença cênica. Ela pode homenagear Lotte Lenya e Edith Piaf, mas sua versátil identidade não pertence a ninguém mais. No show de sexta retrasada no Via Funchal (um pouco grande demais, com muitos lugares vazios), Kabarett, ela juntou Kurt Weill, Piazzolla e Jacques Brel e ainda cantou em inglês e iídiche, sempre com muita técnica e intensidade, qualidades que só grandes intérpretes combinam. Cantou em várias línguas o mesmo idioma do amor, com suas dores e delícias poliglotas. Paixões ou são profundas ou não são nada.

Cadernos do cinema. Goste-se ou não da série Piratas do Caribe, Johnny Depp criou um pirata para os tempos atuais, feito de trejeitos e humor, sem a pose glamourosa dos piratas da Hollywood clássica, nem por isso sem carisma equivalente. Geoffrey Rush contou que baseou toda sua interpretação no registro ironicamente afetado que Depp criou com gestos, esgares e olhares. No quarto filme, Navegando em Águas Misteriosas, o enredo tem um salto de qualidade com a história terrível das formidáveis sereias, das quais os piratas precisam de uma lágrima para conseguir fazer uso da fonte da juventude; uma delas se apaixona por um padre, dando ao filme um momento melancólico e menos pueril. E há as tiradas, como a da bela Penélope Cruz quando vê Depp com uma espada: "Por que será que toda vez que nos encontramos você está apontando algo para mim?". Como no quarto Harry Potter, o substrato mitológico dá força visual e simbólica ao roteiro.

Sei que os nostálgicos acham que só antigamente o cinema americano sabia fazer diversão com pitadas de talento e pensam que Errol Flynn ou Douglas Fairbanks são insuperáveis no gênero. Mas Jack Sparrow, sem precisar piratear o passado, faz parte do imaginário da nova geração.

Por que não me ufano. Fiz na quinta no meu Twitter (http://twitter.com/pizadaniel) uma brincadeira sobre o que Cesare Battisti pode fazer para curtir sua liberdade no Brasil: abrir um restaurante de galetos, "Ave Cesare"; ter talk show no Canal Brasil (pena que Ronald Biggs foi embora); escrever O Exílio Criativo; ou ser do conselho da Petrobras (pintou vaga!). Depois li que ele vai ficar em São Paulo e escrever um livro sobre os brasileiros a partir dos tipos que conheceu na prisão... Mas o assunto é sério. Com a ratificação do STF à decisão exclusivamente política de Lula e Tarso Genro de recusar deportar o terrorista, o Brasil não apenas está ferindo o tratado de extradição entre os dois países, mas também dizendo à Itália que sua Justiça não é confiável, que condenou Battisti sem provas, que não tem legitimidade. Não à toa, a Itália, com quem o Brasil tem tantas relações históricas e culturais, reagiu com furor e prometeu não apoiar o País em muitas instâncias internacionais. E vai a Haia exigir seus direitos.