Dia do Futebol tem programação especial no museu de SP Para comemorar o Dia Nacional do Futebol, no domingo, o Museu do Futebol promove exibições gratuitas do curta-metragem ?Uma História de Futebol?, de Paulo Machline, e dinâmicas com o artista Davi de Freitas, o Xirica. Segundo informações da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, as sessões acontecem às 11 horas, 12h30, 14h30 e 16h30 no Auditório Armando Nogueira do museu, localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista.