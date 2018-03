Dia de festa para Harry Potter e sua 'mãe', J.K. Rowling, que fazem aniversário

“Eu estava viajando de volta para Londres em um trem lotado e a ideia de Harry Potter simplesmente caiu na minha cabeça.” Assim a escritora J.K. Rowling, que faz 50 anos nesta sexta, dia 31 de julho, descreveu, nos anos 1990, a concepção de seu famoso personagem presente numa saga de sete volumes, que foram também adaptados para o cinema.

São oito filmes, começando com Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) e terminando com Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 (2011). É a série cinematográfica de maior bilheteria de todos os tempos, com US$ 7,7 bilhões em receitas em todo o mundo

Coincidência ou não, neste dia 31 de julho também é comemorado o aniversário de seu célebre personagem Harry Tiago Potter, vivido pelo ator Daniel Radcliffe. O bruxinho vai assoprar 35 velinhas nesta sexta-feira.

A ‘mãe’ de Potter, nascida Joanne Rowling em Yate, no Reino Unido, tem um patrimônio avaliado, em 2012, em US$ 1 bilhão, mas depois de doar cerca de 20% de sua fortuna bruta a entidades filantrópicas, esse total estava estimado em cerca de US$ 850 milhões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicada entre 30 de junho de 1997 e 21 de julho de 2007, a série sobre o jovem bruxo Harry James Potter e seus amigos Ronald Weasley e Hermione Granger, alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, já foi traduzida para 73 idiomas e 5 livros venderam mais de 450 milhões de cópias pelo mundo, segundo estimativa da Forbes.

Em 27 de setembro de 2012, Joanne Rowling lançou seu primeiro livro voltado ao público adulto, Morte Súbita, reunindo ingredientes como humor, paixão e revelações inesperadas.

Um ano depois, foi descoberto que a obra de suspense O Chamado do Cuco, era, na verdade, de autoria de Rowling, oculta sob o pseudônimo de Robert Galbraith.

Seguindo lições da também britânica Agatha Christie, o romance policial, que recebeu críticas positivas, acompanha a história de um veterano de guerra que se torna detetive particular e é incumbido de investigar a morte de uma modelo.