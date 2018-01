Dia da Mulher justifica dupla feminina no 'JN'

É verdade que a reprise de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo muitas vezes rende mais audiência que as novelas inéditas de fim de tarde e início de noite da Globo. Mas Malhação vai se garantindo cada vez mais em outra tela. Desdobramentos da trama no capítulo de terça da semana passada provocaram aumento de 323% de repercussão nas mídias sociais, em relação à semana anterior.

2 Telas 2. Só a revelação do grande segredo que uniu Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni), dia 25, levou o termo #LutoPerina aos Trending Toppics mundiais, com 33.179 ativações do público.

Paulinho Serra, que integrava o lendário Comédia MTV, com Marcelo Adnet, Dani Calabresa e Bento Ribeiro, ganhará personagem fixo na próxima temporada de Trair e Coçar, a série, pelo canal Multishow.

Sacolé, suco congelado embalado em saquinho, típico de vendedores ambulantes, será servido em pleno Copacabana Palace, mas com vodca, em tom de drink. O mimo está no menu da festa de lançamento de Babilônia, próxima novela das 9 da Globo, sábado, no Rio, e remete à personagem de Camila Pitanga, dona de quiosque no Leme.

No Copa 2. O som da festa de Babilônia caberá ao ator e DJ Rodrigo Penna, criador do "Bailinho", conceito de festa/pista de dança que se espalhou para além do Rio.

O Viva só retirou Xuxa do ar no sábado, pouco depois da confirmação de sua contratação pela Record. Mas na Globo Internacional, onde era exibido o Mundo Xuxa, a loira saiu de cena já em novembro, quando começaram as negociações com a TV de Edir Macedo.

Rafael Cortez retomará no CQC o antigo CQTeste, quadro que estava fora do ar desde sua saída da Band. A seção sabatina conhecimentos gerais de personalidades.

Ferdinando's show. O sucesso do Vai Que Cola vai render um spin-off (derivado) no mesmo Multishow: Ferdinando (Marcus Majella), o concierge da pensão da Dona Jô, terá um talk-show em agosto. Cada edição contará com dois entrevistados: um fictício - como a Bicha Bichérrima, de Paulo Gustavo - e outra real, como Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo.