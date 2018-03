Dia da Mentira no Museu da Língua O Museu da Língua Portuguesa promove hoje atividades gratuitas para comemorar o "dia da mentira". Entre 11 e 15 horas, o grupo Caixa de Imagens realiza o espetáculo Cê Mente?, com apresentações de cerca de dois minutos. A peça ocorre dentro de uma caixa, na qual são encenadas histórias com pequenos personagens criados pela companhia. Ainda como parte do evento, o músico e escritor Cesar Obeid vai apresentar, às 15 horas, no Espaço Café da instituição, a performance O Barbante e a Rima, uma sessão de contos sobre a mentira. O Museu da Língua Portuguesa fica na Praça da Luz, s/n.º. Mais informações pelo tel. 3326-0775.