Dia D, de Drummond, tem programação especial em SP

O ponto de partida foi envolver o maior número possível de admiradores do poeta, tanto famosos como desconhecidos. Assim, foi elaborada uma programação diversificada, que se espalha por diversas capitais brasileiras. Um dos destaques será a exibição do filme "Consideração do Poema", produzido pelo IMS justamente para a data, no qual nomes importantes da cultura brasileira leem poemas de Drummond, entre eles Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Hatoum, Fernanda Torres, Adriana Calcanhotto, Cacá Diegues, Antonio Cícero, Paulo Henriques Brito e Marília Pêra.

Procure acompanhar a leitura do poema "Elegia a Um Tucano Morto", o último escrito por Drummond e dedicado a seu neto, Pedro Augusto, que vai ler os versos.

Com o evento, os curadores pretendem incentivar fãs anônimos a também lerem suas poesias preferidas: todos podem enviar por e-mail para o site oficial (www.diadrummond.com.br) seus próprios vídeos com leituras de poemas. O material vai inspirar um novo filme. Vale tanto famosos como "Poema de Sete Faces" (Quando nasci, um anjo torto / desses que vivem na sombra /falou: Vai, Carlos, ser gauche na vida) como o emblemático "No Meio do Caminho" (No meio do caminho tinha uma pedra / tinha uma pedra no meio do caminho / tinha uma pedra / no meio do caminho tinha uma pedra), que Mario de Andrade considerou formidável mas fruto de um cansaço intelectual.

Um terceiro vídeo também produzido pelo IMS estará disponível no site: "No Meio do Caminho" (2010) conta com 11 versões em língua estrangeira do poema mais conhecido de Drummond declamadas por personalidades diversas, como David Arrigucci Jr., Matthew Shirts, Jean-Claude Bernardet e Heloisa Jahn.

E, para que a iniciativa ganhe as ruas, inúmeros adesivos foram espalhados por livrarias e centros culturais, promovendo o Dia D. Também o Portal Estadão participa do evento, com a reprodução de uma leitura feita pelo ator Paulo Autran, além de disponibilizar diversas crônicas publicadas no Jornal da Tarde, entre 1981 e 1985.

Tantos festejos surpreenderiam o próprio homenageado. Meses antes de morrer, em 1987, o poeta estava seguro que, dali a dez anos, ninguém mais se importaria com sua obra. O excesso de modéstia certamente cegou o escritor, que deixou seus papéis cuidadosamente arquivados e catalogados, como se tivesse clareza quanto à importância de documentos ligados à vida literária na constituição - ou reconstituição - da história de uma carreira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Dia D em São Paulo

Leitura dramática dos principais poemas de Drummond, por Maurício Soares Filho

Livraria da Vila Fradique Coutinho (Rua Fradique Coutinho, 915, tel.: 3814-5811), 18h30

Exibição dos filmes Consideração do Poema (2011) e No Meio do Caminho (2010)

Ponto do Livro - Livraria e Café (Rua Alves Guimarães, 1322, tel. 2337-0506), a partir das 20 horas

Homenagem a Drummond pelos poetas Alberto Martins e Fabrício Corsaletti

Casa de Francisca (Rua José

Maria Lisboa, 190, tel.: 3052-0547), às 21 horas, R$ 15.

Leituras no deck

Livraria Cultura do Conjunto

Nacional (Av. Paulista, 2073, tel.: 3170-4033), de amanhã a domingo, às 13 h e às 17 h