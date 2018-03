DI CAPRIO ANUNCIA PAUSA NA CARREIRA O ator estadunidense Leonardo DiCaprio, que integra o elenco do filme Django Livre, anunciou que pensa em fazer uma longa pausa em sua carreira cinematográfica por sentir-se esgotado. "Estou um pouco queimado. Em dois anos, fiz três filmes", afirmou em entrevista publicada ontem no tabloide alemão Bild. DiCaprio ainda falou que é "rico e privilegiado" e que quer "melhorar um pouco o mundo". Próximo de completar 40 anos, o ator e galã, que protagonizou o sucesso Titanic, assinalou que é uma "boa sensação" tomar sua resolução e conclui que descobriu com a maturidade o que é realmente importante em sua vida. / EFE